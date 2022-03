El cantara sarr, inspecteur de l’éducation : «Évaluer le niveau d’un enseignant revient à questionner plusieurs indicateurs»

Dans cet entretien avec le quotidien national Le Soleil, El Cantara Sarr, Secrétaire général national du Syndicat des inspecteurs de l’éducation et de la formation du Sénégal (Siens), estime que l’évaluation des capacités d’un enseignant revient à questionner certains indicateurs dans le système éducatif.



Le niveau des enseignants reste toujours un débat au Sénégal. Quel est votre avis sur le sujet ?