Election au Cesti : Nouvelle victoire pour Mamadou Ndiaye

C’est un pas de plus vers la direction du Cesti de la part de Mamadou Ndiaye. Après avoir obtenu le vote des enseignants et celui du personnel administratif, l’actuel directeur des études candidat à la direction générale vient de remporter le vote des étudiants.Sur 137 votants, Mamadou Ndiaye a obtenu 104 voix contre 19 pour son adversaire, Cousson Traoré Sall, candidate sortante. Il y a eu 14 bulletins nuls. Le vote a eu lieu ce mardi à distance via Google forms du fait du contexte lié à la pandémie de Covid-19.Ainsi, avec ce résultat, Mamadou Ndiaye aura les deux voix des étudiants lors de l’élection à la direction générale de l’établissement prévue vendredi prochain, le 18 septembre.