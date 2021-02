Election de Mouhamed Bazoum : L’Ucad enregistre son 6ème président de la République

Avec l’élection de Mouhamed Bazoum à la présidence du Niger, l’Université Cheikh Anta Diop connait ainsi son sixième diplômé à devenir président de la République. « Il rejoint les Présidents Abdou Diouf et Macky Sall du Sénégal, Thomas Yayi Boni et Patrice Talon du Bénin et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Avec 3 Présidents actuellement en exercice, l'UCAD détient un record mondial », exulte la direction de l’université dans une note parvenue à Seneweb.Ancien pensionnaire de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Mouhamed Bazoum a fait ses études de philosophie de 1979 à 1984. Il a quitté l’Ucad avec une maîtrise en philosophie politique et morale et un diplôme d’études approfondies (DEA), option logique et épistémologie.Bazoum a fait son retour à l’Ucad en décembre 2018 à l’occasion du centenaire de la Faculté de Médecine.