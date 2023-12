Élections de représentativité : Les départements de Bignona et Ziguinchor favorables à la CNTS

La compilation des résultats des départements de Bignona et Ziguinchor à l’issue des élections de représentativité des centrales syndicales tenue hier, est favorable à la CNTS avec un total de 1482 voix. Ces élections placent l’UNSAS en seconde position avec 1155 voix, suit la CNTS FC avec 772 voix troisième donc, la FGTSB caracole à la quatrième place avec 678 voix. A la cinquième place, il y a la CSA avec 585 voix, l’UTLS/B ferme la marche avec seulement 6 voix est occupe la douzième place.





La CNTSFC/A, l’UDTS, la FGTSA, l’UNTD, la CDSL et l’UDTSFO viennent respectivement à la sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième place avec : 219, 177, 57, 23, 21 et 11 voix.





Ces résultats qui restent pour l’heure provisoires sont établis comme suit au niveau de ces deux départements.





Bignona sur 5826, il y a eu 2455 et 2446 suffrages ont été valablement exprimés. Ainsi, la CNTS obtient 668 des voix, 483 pour la CNTSFC, UNSAS 344, CSA 328, 289 pour la FGTSB, 156 pour l’UDTS, la CNTSFC/A 132, 20 voix pour la FGTSA, l’UDTSFO 8, 7 pour l’UNTD 6 et 5 voix pour la CDSL et l’UTLS/B.





Pour le département de Ziguinchor 5985 électeurs se sont inscrits, parmi eux 2759 ont voté et le suffrage valablement exprimé est de 2746. Comme à Bignona, la CNTS vient en tête avec 814 voix, suivie par l’UNSAS avec 811, en troisième position pointe la CNTSFC avec 289, quatrième est occupée par la FGTSB avec 389 voix, en cinquième position, il y a la CNTS FC/A avec 87 voix, la CSA occupe la sixième place avec 57 voix. Elle suivie par la FGTSA 37 voix, l’UDTS a décroché 21 voix se place à la huitième position, l’ UNTD est à la neuvième avec 16 voix, la CDSL avec 15 voix et dixième onzième l’UDTSFO qui totalise 3 voix et enfin l’UTLS/B avec une (1) voix.