Élections de représentativité : les syndicats d’enseignants à l’heure du vote électronique

Les élections de représentativité des syndicats d’enseignants ont démarré hier. Le scrutin se tiendra jusqu’au 13 mars. L’innovation cette année constitue l’introduction du vote électronique. Une plateforme a été mise en place à cet effet.



Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, espère que les électeurs se déplaceront en masse. «Au début de l’opération, il y a eu une grande affluence et c’est allé très rapidement, a confié le ministre dans les colonnes de Vox Populi. Ce qu’il faut maintenant souhaiter c’est que ça se poursuive pour qu’on ait un taux de participation appréciable.»



Le corps électoral est composé de 110 000 enseignants. Ces derniers sont issus de 34 syndicats et coalitions de syndicats. Ils sont en activité dans le préscolaire, l’élémentaire, le moyen, le secondaire et les corps de contrôle.