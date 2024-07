ENOA : Remise d'épaulettes de sous-lieutenant à la 42e Promotion

C’est ce vendredi 12 juillet 2024 que se tiendra la cérémonie de remise des épaulettes de sous-lieutenant à la 42ème promotion de l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA), baptisée «Colonel El Hadji Mamadou Touré», dans la cour de la devise de ladite école. Elle sera présidée par le ministre des Forces armées, Général Birame Diop.





« Cet événement marque la fin de la formation des élèves officiers de la 2ème année et leur accession au grade de sous-lieutenant », renseigne le Colonel Thierno Gningue, Commandant la Zone militaire n°7. Comme l'année précédente, la cérémonie « Hall of Fame » pourrait être organisée pour honorer quatre illustres Jambars sénégalais et étrangers issus de l'ENOA.