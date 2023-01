Enseignement : Les Universités Huelva promettent des bourses pour le master à des étudiants sénégalais

En visite au Sénégal dans le cadre du projet de mobilité académique, une délégation européenne conduite par Maria Antonia Pena Guerrero, professeure agrégée et Présidente du Conseil des Universités de Huelva en Andalousie (Royaume d’Espagne) séjourne à Dakar du 15 au 18 Janvier 2023.





Cette visite de travail, était l’occasion pour la mission, d’échanger avec les autorités gouvernementales sénégalaises et des institutions partenaires sur des dynamiques académiques pour la recherche et l’innovation mais les conditions de séjour des milliers d’étudiants Sénégalais en Europe.





‘’Nous avons pensé à la manière d’accompagner votre formation et vous accompagner pour faire un voyage en Espagne pour votre master avant revenir et aider d’autres d’étudiants et faire un bon parcours professionnel. Nous venons d’ailleurs de signer un partenariat dans ce sens avec le Centré européen de formation en énergie renouvelable (Cefer) pour accompagner certains jeunes dans plusieurs filières’’, a fait savoir Maria Antonia Pena Guerrero.





Un projet salué par le président de l’Ong Oatra Africa, Souleymane Diallo par ailleurs directeur du Cefer. ‘’Assister et orienter les étudiants qui sont à l’étranger qui rencontrent beaucoup de problèmes dans le renforcement des capacités et trouver des stages a toujours était notre préoccupation. Cela fait trois ans que nous travaillons sur ce projet de mobilité académique pour que nos étudiants puissent rivaliser avec d’autres étudiants’’, lance monsieur Diallo.