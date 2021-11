Enseignement supérieur : Budget et projets en 2022

Même si le financement ne sera pas suffisant, l’enseignement supérieur aura une part non négligeable dans le budget 2022 du Sénégal. Dans le projet de budget, il est prévu 258 milliards pour le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri). L’un des principaux enseignements est que le volet pédagogique, avec 140 milliards, est légèrement supérieur aux œuvres sociales qui prennent 113 milliards. Ce qui pose l’éternel problème du poids des prestations sociales qui empêchent un investissement conséquent dans le pédagogique et la recherche. Certes, ce n'est qu'à l'étape de projet. Mais comme le montre la pratique à l'Assemblée nationale, tout passe comme lettre à la Poste.



Dans cette enveloppe globale, 20,8 milliards de FCFA sont destinés au Projet d'Acquisition d'Équipements scientifiques et informatiques des Universités et des établissements d'Enseignement Supérieur. S’agissant des infrastructures, l’Etat prévoit 7,132 milliards pour le Projet de Construction de Résidences universitaires à l'Université Amadou Makhtar MBOW et à l’Université Cheikh Anta DIOP. Pour la recherche, le gouvernement n’a prévu que 1,5 milliard, ce qui confirme encore une fois que c’est le parent pauvre des universités et autres instituts.



L’Etat va également mobiliser 50 milliards pour les bourses d’étudiants, 74 milliards pour la dotation des 8 universités et 35 milliards pour les œuvres sociales (Restauration, hébergement, santé…). Dans le chapitre gouvernance universitaire, un montant de 3,536 milliards sera dégagé.



Pendant ce temps, l’Etat a prévu 1,6 milliard pour doter les étudiants de l’Uvs d’ordinateurs. Cette dotation vient rappeler encore tout le retard que les nouveaux étudiants de l’Uvs vont accuser. Car, il faudra que la loi passe à l’Assemblée nationale en décembre, que l’argent soit disponible en début d’année avant de lancer le marché. C’est donc reparti pour le mois de juin comme ce fut le cas en 2021, avant que ces nouveaux étudiants puissent disposer de leur outil de travail.