Enseignement supérieur : Ce que révèle l’inauguration de l’UAM (MTN)

La construction des Isep et des espaces numériques ouverts connaît un ralentissement depuis le départ de Mary Teuw Niane du ministère de l’enseignement supérieur. Le prédécesseur de Cheikh Oumar Anne regrette l’option prise par le gouvernement depuis son départ. Invité jeudi par la Convention des jeunes reporters (Whatsapp), il soutient





« Il y a eu quelque part une réorientation de la politique du président Macky Sall qui est que l'Éducation de manière générale et l’Enseignement supérieur en particulier pour son deuxième mandat n’étaient plus une priorité », accuse-t-il. De son point de vue, c’est ce qui explique l’arrêt des chantiers à la cité du savoir à Diamniadio, mais aussi l’inauguration de l’Université Ahmadou Makhtar Mbow sur 6 bâtiments alors qu’il y avait 26 bâtiments dont les chantiers ont été mis en place et certains étaient assez avancés.





Mary Teuw Niane regrette que non seulement il n’y ait pas de nouveaux Eno, mais les chantiers qu’il avait laissés sur place sont toujours à l’état.





Pourtant, affirme-t-il, la poursuite du programme qu’il avait laissé aurait renforcé l’attractivité du Sénégal en termes de création d’entreprise, grâce à des techniciens de haut niveau. Mary Teuw Niane révèle d’ailleurs qu’une étude des potentiels économiques de chaque région a été faite et un objectif a été assigné à chaque Isep dans les 14 régions du pays.