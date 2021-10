Enseignement supérieur : L’Ucad et la Turquie renforcent leur coopération

Dans le souci de renforcer l’axe Dakar-Ankara en matière d’enseignement supérieur et de recherche, la coopération entre l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) et la Turquie a été renforcée. En effet, une délégation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a séjourné en Turquie du 25 septembre au 03 octobre 2021. Conduite par le Doyen de la FMPOS, elle est composée des doyens de la faculté des lettres, de la faculté des sciences, de la faculté de droit, du directeur de l’ESP et du Secrétaire général selon un communiqué rendu public.



La délégation a pu visiter plusieurs universités turques, mais aussi la Turkish Aerospace, une compagnie spécialisée dans la fabrication d’armements, de satellites, de drones... La délégation a pu voir les laboratoires et salles de travaux de ces dites universités et compagnie. Les séances de travail ont porté principalement sur les pistes de collaboration entre l’UCAD et les universités turques selon le texte.



A rappeler que ce séjour entre dans le cadre de la volonté exprimée par le Recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye de consolider les conventions existantes, et surtout d’élargir le champ de coopération de l’UCAD axé principalement sur la mobilité des PER et étudiants et la co-diplomation.