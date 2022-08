Enseignement supérieur : les trois priorités du nouveau secrétaire général du SAES

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a un nouveau secrétaire général. Il s’agit du professeur David Célestin Faye, enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger. Il a été élu dimanche dernier lors du 14e congrès du SAES, tenu à Dakar. Il succède au professeur Malick Fall de l'UCAD.



Dans une note reprise par Le Soleil dans son édition de ce mercredi, David Célestin se fixe trois objectifs prioritaires. Premièrement : la préservation et le renforcement de l’unité syndicale avec, notamment, l’élargissement de la carte universitaire.



Deuxièmement : «s’opposer à toute tentative de remise en cause des acquis, des principes d’autonomie, de responsabilité et de liberté académiques dans les universités, mais aussi la dignité de l’enseignant du supérieur».



En troisième lieu, le nouveau secrétaire général du SAES entend sauvegarder les acquis pour un enseignement public gratuit, démocratique et accessible à toutes les couches de la société.