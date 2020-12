Enseignement supérieur : Les mises en garde du Saes

Secrétaire général du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (Saes), Malick Fall s’est exprimé sur la ''situation difficile'' dans les universités publiques du Sénégal. Ce, suite au préavis de grève déposé depuis le 1er février 2020 et qui est arrivé à expiration le 03 mars 2020. Malick Fall et ses camarades du Saes ont rappelé les 4 points qui tournaient autour de ce préavis.Lesquels sont la signature et l’application des textes de gouvernances des universités publiques, la mise en œuvre des préalables nécessaires à la prise en charge des bacheliers 2019, la finalisation des chantiers en cours dans les universités et la valorisation des conditions de la recherche.‘’Aujourd’hui, nous nous levons pour rappeler au ministère de l’Enseignement supérieur que les 4 points de revendications qui étaient inscrits dans la plateforme revendicative du Saes restent d’actualité. Parmi ces points, il y a la question relative aux textes de gouvernance des universités. Donc nous ne pouvons plus continuer à attendre pendant plus de 5 ans ou 6 ans que ces textes-là ne soient pas adoptés ».Selon le Saes, il faut impérativement que ces textes puissent être disponibles pour que les universités puissent fonctionner dans la parfaite légalité. « Ensuite, il y a eu bien sûr le processus d’orientation des bacheliers. Nous rappelons toutes les difficultés que nos universités connaissent aujourd’hui entre 2019 et 2020 découlent tout simplement d’un dysfonctionnement dans le processus d’orientation des bacheliers ».Malick Fall rappelle qu’il était convenu avec le gouvernement de procéder à un audit de Campusen en pour trouver les failles et essayer d’apporter des solutions à ses dysfonctionnements. Mais jusqu'à ce moment, regrette-t-il, il n’y a eu aucun audit de ce fichier et aucune disposition n’est prise pour permettre de dépasser cette situation.Il a aussi énuméré d’autres difficultés que rencontrent les universités publiques et relatives aux infrastructures et au budget. ‘’Quand on parle d’infrastructures, nous parlons des bâtiments qui doivent accueillir ces étudiants sur le plan pédagogique, mais également les équipements de recherche pour les travaux pratiques et également pour la recherche qui doivent les accompagner pour permettre à l’Université de jouer son véritable rôle. Nous insistons beaucoup dessus, la recherche doit être une priorité pour l’Etat du Sénégal’’.Selon toujours Malick Fall, l’autre grand problème auquel les universités sont confrontées sont des problèmes qui sont liés au budget. ‘’L’année dernière, dans le cadre des discussions avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, nous avons pu décrocher 200 postes qui devaient être affectés aux universités. La répartition a été faite dans ces différentes universités, mais le ministère de l’Enseignement supérieur avait décidé que le fonds correspondant à la prise en charge de ces postes ne sera mis à la disposition des universités que lorsque les recrutements seront faits et les arrêtés de recrutement notifiés au ministère de l’Enseignement supérieur’’.Par la voix de son secrétaire général, le SAES tient ainsi à informer l’opinion publique nationale et internationale qu’il a utilisé et continuera d’utiliser tous les moyens de dialogue et de concertation possibles pour éviter une perturbation dans l’Enseignement supérieur.Cependant, face au mutisme des autorités et aux manœuvres dilatoires du MESRI, le syndicat sera obligé, prévient-il, de dérouler progressivement son plan d’action jusqu’à la résolution totale de ces questions fondamentales pour une université ouverte sur le développement.Par ailleurs, le Saes met le gouvernement devant ses responsabilités et le tient seul responsable de toute situation dommageable à l'Enseignement supérieur. Tout en exprimant sa fermeté et sa détermination à œuvrer pour des solutions aux problèmes posés, le Saes se dit toujours ouvert au dialogue.