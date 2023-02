Enseignement supérieur : Macky Sall liste les initiatives du gouvernement pour améliorer le secteur

“L’université demeure un pilier de l’excellence et un levier de performance d’une Nation. Dès lors, il convient d’investir massivement et durablement dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation”, a déclaré Macky Sall, lors de l’inauguration du campus pédagogique de l’Université Iba Der Thiam de Thiès. Conscient de l’importance de ce secteur, il a saisi cette cérémonie pour demander au Gouvernement d’intensifier les efforts pour “améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire”.





Le Président de la République a d’ailleurs rappelé les mesures entreprises par le gouvernement pour améliorer le secteur. Il s’agit de de la modernisation des infrastructures et le renforcement des équipements dans les laboratoires pédagogiques et de recherche ; de l’amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d’un nouveau cadre légal et réglementaire ; de l’augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l’enseignement supérieur, qui sont passées de plus de 101 milliards F CFA en 2012 à 262 milliards et demi FCFA en 2023 ; de la mise à la disposition de mécanismes pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche ; de l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants-chercheurs comme personnels administratif, technique et de service avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, la mise en place du Fonds de Solidarité de l’Enseignement supérieur et les facilitations pour l’accès au logement ; du renforcement des mesures d’accompagnement au profit des étudiants à travers les œuvres universitaires et sociales : (bourses, baisse du coût du ticket de restaurant et du loyer des chambres, augmentation des capacités d’hébergement dans les résidences universitaires etc. ; des initiatives de développement du numérique en vue de promouvoir l’enseignement à distance et le télétravail.