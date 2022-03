Enseignement supérieur : Macky Sall réclame une exécution des projets et programmes dans les délais fixés

Le président de la République a appelé mercredi les ministres chargés de l’Enseignement supérieur et du Budget à exécuter dans les délais indiqués les chantiers et les projets pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur.



Macky Sall a demandé aux deux ministres, Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo, ‘’en liaison avec les recteurs et les chefs d’établissement, de renforcer le dialogue permanent de gestion, afin d’assurer l’exécution, dans les délais, des chantiers, projets pédagogiques et sociaux de l’enseignement supérieur’’, selon le communiqué du Conseil des ministres.



Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l’Etat a rappelé avoir présidé une réunion d’évaluation des projets et budgets de l’enseignement supérieur, jeudi dernier.



Il a annoncé aux membres du gouvernement qu’il recevra, le 7 avril prochain, les recteurs des universités et les chefs des établissements d’enseignement supérieur.



‘’Sur la question liée à l’accélération des projets, chantiers et réformes universitaires, le président de la République rappelle au gouvernement son ambition de faire de l’enseignement supérieur un pilier du Sénégal émergent’’, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.