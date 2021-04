Entre revendications et manque de considération : Les étudiants de l’UVS de Guédiawaye crient leur ras-le-bol

A Guédiawaye, les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal particulièrement ceux qui sont en Master 2 ont manifesté leur mécontentement ce lundi. Ainsi, ils ont décidé de boycotter les cours.





Leur porte-parole, Jean Baily s'en explique : ‘’Notre mécontentement s’accentue amèrement avec une désolation sans limite due à la discrimination à propos de la réception des 300.000 francs alors qu’on est tous au Master 2, les retards sur les résultats des étudiants en Master 1 pour la session de rattrapage, les retards de paiements de recouvrement pour le Master 2’’, a-t-il fait savoir dans le quotidien Walf Quotidien.





Sommant ainsi l’administration de leur institution et la direction des bourses sur la situation de détresse à laquelle ils sont confrontés, les étudiants de l’UVS de Guédiawaye ont fait savoir : ‘’Avec tout le respect qu’on éprouve à votre égard, on voudrait que vous sachiez que vous n’avez pas affaire à des enfants, que ce soit la direction des bourses ou l’administration de l’ UVS qui est sous votre autorité comme nous, il n’y a qu’une personne qui a le pouvoir de régler ce problème et tous les standards indiqués à savoir M. Lo, coordonnateur de l’UVS". Avant d’ajouter : " on n’est pas là pour polémiquer, mais admettons tous que tout dépend de vous désormais’’.