Entrepreneuriat des jeunes : Un séminaire sur l’emploi et l’auto-emploi organisé par l’UCAO

En prélude à la rencontre internationale à Dakar de l’Union chrétienne internationale des dirigeants d’entreprise (UNIAPAC), un séminaire de 2 jours a débuté ce jeudi 15 décembre à l’Ucao.





Cette rencontre, organisée par l’Association des Dirigeants-Entrepreneurs et Cadres Catholiques du Sénégal (ADECCS) en partenariat avec l’Institut Supérieur de Gestion Saint Michel (UCAO/Saint Michel), a pour thème : « l’avenir du travail- le travail après laudato si* et l'emploi jeune en Afrique ».





Cette initiative cible principalement la jeunesse et en particulier les étudiants de l’établissement (Ucao) et elle vise à les outiller dans la recherche d’emploi et en entrepreneuriat.





Pour cette première journée, les débats ont porté sur les défis de l’emploi jeune au Sénégal en période de Covid 19 et sur l’entrepreneuriat vert dont l’impact du réchauffement climatique sur les activités génératrices de revenus. A l’issue de ce séminaire, les participants, réunis en groupes, présenteront des projets à un jury d’experts et les meilleurs d’entre eux seront financés. « Nous avons voulu à travers cette journée former des étudiants à l’entrepreneuriat et leur donner l’opportunité de présenter leurs projets à des bailleurs de fonds et à partir de cette collecte, nous verrons les plus méritants, que nous financerons à partir de notre incubateur », explique Jean Marie Sène, Directeur Général de l’UCAO Saint Michel.





L’université a profité de cette occasion pour parapher un partenariat avec l’ADECS pour l’immersion de ces étudiants dans les entreprises de leurs aînés. Regroupée autour de 15 États africains, l’Union chrétienne internationale des dirigeants d’entreprise (Uniapac/Afrique) poursuit sur sa lancée, entamée en 2019, avec l’organisation de plusieurs manifestations sur l’emploi des jeunes. Après le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Sénégal est la dernière étape de ces manifestations. « L’Ucao est une université qui forme des étudiants dans plusieurs corps de métier, à cet effet, l’ADECS a décidé qu’il était bon d’entrer en partenariat avec elle. Car, l’ADECS est une association de leaders et de cadres et l’Ucao forme des futurs leaders et cadres. C’est dans cette optique que l’on s’est dit qu’en apportant notre savoir à nos enfants et jeunes frères ça ne pourrait que leur être bénéfique », affirme le Président de l’ADECS, Vincent Max Bidi.





Cet évènement a été accueilli avec enthousiasme par les étudiants venus nombreux pour assister et participer aux différentes activités. A l’image d’Edith Madeleine Mendy, étudiante en licence 3 en maritime et communication à l’UCAO qui ressort revigorée de cette première journée : « Je songeais déjà à me lancer dans l’entrepreneuriat mais après avoir suivi l’exposé d’aujourd’hui sur « l’emploi vert », je pense me lancer dans ce secteur, donc, ce séminaire me permet d’ores et déjà d’enrichir mon champ du possible ».