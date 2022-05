Environnement : Des journalistes à l'école de l'Économie Verte Inclusive

L’économie verte ou l’économie de l’avenir est le domaine d’activités relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses d’une collectivité humaine en respect avec l’environnement.





Le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir adhéré au Partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte (PAGE) en 2014. Cette adhésion traduit son engagement à promouvoir le développement durable dans une perspective d’éradication de la pauvreté et d’émergence socio-économique.





Ainsi, dans le cadre du PAGE, le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), en collaboration avec l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a initié une formation de cinq jours sur l’Économie Verte Inclusive (EVI) au profit des journalistes et des étudiants en journalisme.





Cette formation vise à renforcer les connaissances des professionnels des médias et de la communication sur la notion de l’économie verte.





Selon Dr Mamadou Ndiaye, directeur du Cesti, l’économie verte inclusive, un concept qui touche à l’environnement n'est pas nouveau au Cesti.





''Parce que de la deuxième année jusqu’au Master 2, il y a un cours sur cette problématique. Aujourd’hui, nous avons voulu embrasser les nouveautés. Parce que si on parle d’économie verte inclusive, c’est parce que ces concepts ont évolué. Et en tant qu’école leader de formation en journalisme au Sénégal, le Cesti est toujours ravi d’être leader dans ce genre d’offre de formation. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec le comité pédagogique du Cesti pour que ce cours d’économie verte inclusive soit intégré dans les maquettes de l’école'', explique M. Ndiaye.





D'ailleurs, pour mieux imprégner les futurs journalistes sur ce concept, il informe que dans le cadre de ce projet, la proposition d'intégrer des cours en économie verte inclusive va être soumise aux enseignants du Cesti.





''Nous sommes très ouverts par rapport aux innovations au niveau du Cesti. D’un autre côté, je voudrais remercier tous les journalistes ici présents car si on organise et qu’ils ne viennent pas, ça ne marche pas. Et à chaque fois, ils sont disponibles pour le Cesti et nous les en remercions''.





Au sortir de cette formation, le directeur du Cesti a conseillé aux journalistes formés de se constituer en réseau.