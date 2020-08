Envoi des résultats par sms : La légèreté impardonnable de l’Office du Baccalauréat

«L’office du Baccalauréat a fait preuve d’une légèreté inadmissible pour une structure étatique. D’où la colère des internautes qui se sont défoulés sur son directeur, Sossé Ndiaye, qui a publié un communiqué informant les candidats que pour mesures de sanitaires, les résultats du Baccalauréat seraient envoyés par sms. À cet effet, l’office du Bac a mis en ligne un formulaire sur son site web afin de permettre aux candidats de s’y inscrire pour recevoir des Sms. Ni la protection ni la fiabilité des données des candidats n’est assurée», lit-on dans L’AS.