Épreuve d’Anglais sur l’homosexualité: «Des sanctions seront prises contre les responsables pour empêcher... », (MEN)

L’épreuve d’Anglais de l’Inspection d’académie (IA) de Rufisque continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Tant la surprise est générale. Toutefois, le ministère de l’Education nationale (MEN) veut mettre fin au débat sur l’homosexualité. Ainsi, le Directeur de la Formation et de la Communication, par ailleurs Porte-parole dudit ministère a fait des précisions dans ce sens, ce vendredi 28 mai. «Le ministère national rappelle que les curricula et les programmes de notre système éducatif demeurent scrupuleusement adossés à nos valeurs et à nos croyances conformément à la loi d’orientation et la lettre de politique générale secteur Éducation. Le Président Macky Sall a affirmé et réaffirmé cette position publiquement et devant les chefs d’État des plus grands pays du monde », a affirmé Mohamed Moustapha Diagne dans un communiqué reçu.











Sur ce, il déclare qu’à la suite de la polémique engendrée par l’épreuve d’anglais proposée aux élèves dans le cadre de l’examen blanc organisé par l’académie de Rufisque, le ministère de l’Education a déjà engagé une enquête administrative pour situer toutes les responsabilités. «En conséquence, insiste le Porte-parole de ce département ministériel, les responsables seront identifiés et des sanctions à la mesure de la faute seront prises aux fins d’empêcher qu’une pareille situation ne se reproduise».