ESMT : Le personnel dit "non à la reconduction du mandat des dirigeants actuels" et prévoit des mouvements d'humeur

L'Association du personnel de l’École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) constate et déplore des dysfonctionnements et des errements dans la gestion de l’établissement.





Des carences managériales traduites par des contre-performances chroniques, une démotivation et un désengagement progressif des personnels poussent l'ESMT à demander aux pays membres qui prônent la performance académique, scientifique et financière de l’ESMT à mettre fin à la prolongation du mandat des dirigeants actuels ; à mettre en place une équipe de transition pendant toute la période de recrutement et de nomination de nouveaux dirigeants ; d'exiger dorénavant des dirigeants élus des résultats performants sur le plan de la gestion pédagogique, administrative et financière de l’école.