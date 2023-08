ESP : Les étudiants s'opposent à la démolition du pavillon F de leur campus

Les étudiants de l'École supérieure polytechnique de Dakar s'opposent à la démolition du pavillon F qui se trouve dans leur campus. Ils soulignent que cette mesure est sans justification valable.







Ainsi, ces étudiants interpellent les autorités et invitent leurs camarades à une mobilisation pour faire face à cette décision. « Nous sommes déçus et surpris d'apprendre la démolition de notre pavillon F sans concertation au préalable avec les étudiants. Nous nous opposons à cette mesure, parce qu'il y a des étudiants qui y logent actuellement. Et le fait de démolir et réfectionner ce pavillon risque de nous causer des difficultés d'accès à l'eau parce que c'est le seul pavillon où l'on se procure de l'eau, en cas de perturbation. Là, il y a des étudiants qui sont hors de Dakar, mais nous sommes en train de nous mobiliser pour exiger des autorités à faire marche arrière par rapport à cette décision », a fustigé leur porte-parole sur RFM.