Examen CFEE et Entrée en 6ème: 16210 candidats vont concourir à Ziguinchor

Les examens de fin d'études pour l'élémentaire vont démarrer à partir de ce mardi 25 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national.











La région de Ziguinchor, à travers ses quatre (4) Inspections d'éducation et de la formation (IEF), va présenter 16210 candidats au total.









Ces potaches candidats vont être répartis dans 149 centres suivant les informations issues de l’inspection d’académie de Ziguinchor.









Les IEF de Bignona 1 et 2 combinés font un total de 7 642 candidats (respectivement 3951 et 3691 élèves) répartis dans 73 centres. Ce qui fait que ce département obtient le plus grand nombre de candidats au niveau de la région.













Les candidats garçons sont plus représentatifs dans ces deux IEF. L’IEF Bignona 1 en compte 2036 pour 1915 filles, et l’IEF Bignona 2 lui compte 1965 garçons pour 1726 filles.









L’IEF de Ziguinchor, à lui seule, détient 59 centres. Elle regroupe la totalité des candidats. 7132 sont inscrits avec une forte présence des filles 3690 et 3442 garçons.













L'IEF de Oussouye ferme la marche avec un total de 1436 candidats au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et l’Entrée en sixième. Sur ce quota, les filles viennent en tête avec 730 candidates contre 706 pour les garçons.









Ces derniers candidats sont répartis entre les 17 centres que compte cette circonscription éducative.