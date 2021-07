[Video] Examen CFEE et Entrée en 6ème : Le ministre de l’Education satisfait du déroulement des épreuves

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a procédé, ce mardi 6 juillet 2021 à la visite des centres d’examen pour superviser le déroulement de l’administration des épreuves du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en 6ème.





Après un tour dans les écoles élémentaires Nafissatou Niang dans l’IEF des Almadies (IA de Dakar) et de l’école élémentaire de Pikine 18 dans l’IEF de Guédiawaye (IA Pikine-Guédiawaye), le ministre Mamadou Talla s’est dit satisfait du déroulement des épreuves et du dispositif sanitaire mis en place pour respecter les gestes barrières.