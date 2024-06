Examen CFEE et entrée en 6ème : Pas de couac à Kaolack

Les autorités académiques décernent une note positive par rapport au déroulement des épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires dans la région de Kaolack. Une tournée effectuée dans quelques établissements scolaires a permis de constater que les conditions étaient réunies pour l’organisation de ce concours. « Un démarrage correct, sans anicroche a été constaté », a noté l’inspecteur de la circonscription scolaire, Souleymane Diop.





Des agents de l’inspection ont été déployés un peu partout. Ces derniers sont chargés de faire le reporting. De ce fait, l’académie disposera à temps réel, des informations.





« Nous avons déployé des agents de l'inspection en qualité de superviseur pour faire un suivi qui va nous permettre d'avoir en temps réel les informations utiles liées à l'administration des épreuves en même temps de mesurer si le dispositif est opérationnel », a informé Souleymane Diop.





Du reste, l’Inspection de l’Education et de la Formation de Kaolack compte 38 centres où composent 4.854 candidats. Parmi ces candidats, il y a 2794 filles et 2060 garçons. En outre, 544 enseignants, surveillants et secrétaires ont été mobilisés.