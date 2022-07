Examen de fin d'année scolaire : A Kolda, 5392 candidats cherchent le baccalauréat

Les candidats au bac à Kolda

La région de Kolda compte au total un effectif de 5392 candidats au baccalauréat pour la présente session. Ces candidats dont 2957 garçons contre 2435 filles, sont répartis dans 19 jurys installés sur l'ensemble du territoire régional.





Le département de Kolda compte à lui seul 3273 candidats contre 1748 pour le département de Vélingara, là où Médina Yoro Foulah regroupe un effectif de 371 candidats dont 227 garçons contre 144 filles. A constater de plus près, le nombre de candidats de façon globale a baissé par rapport à l'année dernière où l'académie comptait 5787 dont 3360 garçons et 2427 filles. Et là, la baisse est constatée chez les garçons avec moins de 403 candidats au moment où du côté des filles il y a une légère augmentation de huit candidates. Ce qui montre que les initiatives pour encourager la scolarisation des filles donnent du succès selon les autorités scolaires et académiques.





A en croire Samba Diakhaté, inspecteur d'académie de Kolda, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves dans les différents centres d'examen qui sont au nombre 22 dont 17 centres principaux et 5 centres secondaires. Et L'inspecteur d'académie de renseigner que les mallettes des épreuves sont acheminées dans ces centres d'examen en toute sécurité. A signaler que ces différents centres d'examen sont choisis en fonction de l'accès facile, les bonnes toitures, et les qualités des bâtiments pour éviter les désagréments de l'hivernage qui s'est installé dans cette partie sud du pays il y a plus d'un mois. La disponibilité de l'électricité dans ces lieux d'examen est un pari gagné par les autorités académiques et celles administratives avec, par endroits, l'implication des collectivités territoriales pour l'accueil et l'hébergement du personnel enseignant membre des jurys.