Examen du baccalauréat : 5428 candidats en lice à Kolda

Pour cette présente session, ils sont 5428 candidats en lice pour les examens du baccalauréat dans l'académie de Kolda. Dans ce lot, il y a 2825 garçons contre 2601 filles sur l'ensemble du territoire régional. Cet examen du baccalauréat général qui a démarré ce mardi sur l'étendue du pays, ouvre les portes de l'enseignement aux candidats qui décrocheront le sésame. D'ailleurs, dans le département de Vélingara, ils sont 1762 candidats dont 985 garçons contre 777 filles. Alors que dans le département de Kolda totalise 1656 filles contre 1616 garçons sur un effectif de 3272 candidats.







S'agissant du département de Médina Yoro Foulah, on est à 392 candidats avec 224 garçons et 168 filles. Tous ces 5428 candidats sont répartis dans 15 centres principaux et cinq centres secondaires. Ces potaches sont répartis dans 17 jurys de la région de Kolda. Des centres d'examen qui ont fait peau neuve pour permettre le bon déroulement de cet examen.