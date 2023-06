Examens et concours scolaires : Voici les dates retenues





Le ministère de l'Éducation nationale a rendu publiques les dates retenues pour les examens et concours de l'année scolaire 2022-2023. Ceci, malgré les perturbations notées durant l'année académique.





Les potaches en classe de CM2 passeront le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et le concours d'Entrée en 6e, le mercredi 21 et le jeudi 22 juin 2023. L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général débutera le mardi 4 juillet 2023. Et le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) se fera à partir du mercredi 12 juillet 2023.





Par ailleurs, "dans le souci de mettre à la disposition des acteurs toutes les ressources nécessaires à la bonne organisation des examens et concours, l'Office du Baccalauréat et la Direction des examens et concours mettront à disposition lesdites ressources selon la procédure habituelle", renseigne-t-on.





Pour éviter les cas de fraudes, "les épreuves doivent être conservées dans des endroits sécurisés et récupérés, le moment venu, par les autorités scolaires en charge des examens susmentionnés".





Le ministre de l'Éducation invite donc "les gouverneurs à prendre des dispositions en rapport avec les inspecteurs d'Académie, pour assurer la sécurisation des épreuves et le bon déroulement de ces différents examens".