Examens scolaires 2025 à Kaffrine : Plus de 15 000 candidats attendus, l’IA rassure, mais reste vigilante

La région académique de Kaffrine s’apprête à accueillir 15 660 candidats aux différents examens scolaires de l’année 2025. Ce chiffre témoigne du dynamisme du système éducatif régional, avec une progression notable, notamment au niveau du baccalauréat. L’inspecteur d’académie, Mamadou Niang, s’est montré rassurant, lors du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs. «?Tout se passe bien pour les examens scolaires à tous les niveaux?», a-t-il affirmé devant le gouverneur.







À l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), ils sont 7 524 candidats attendus dans les 32 communes de la région, dont 4 637 filles et 2 887 garçons. Pour le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), 4 347 candidats sont inscrits dans les 33 centres prévus, avec une prédominance féminine : 2 516 filles contre 1 831 garçons. Le baccalauréat, quant à lui, enregistre une légère hausse, avec 3 789 candidats, soit 65 de plus que l’an dernier. Parmi eux, on compte 2 073 filles et 1 716 garçons répartis dans neuf centres principaux et quatre centres secondaires.





«?Nous notons une légère hausse de 65 candidats pour le baccalauréat cette année?», a précisé l’inspecteur Niang, saluant la constance de l’engagement des familles et des établissements, malgré les nombreux défis.





Des contraintes logistiques et financières





Malgré cet élan, l’inspection d’académie reste prudente, face aux contraintes qui pèsent sur l’organisation. Les principales préoccupations soulevées concernent le manque de moyens logistiques, aggravé par l’état vétuste des véhicules affectés au transport du personnel et du matériel d’examen ainsi que les retards dans la mise à disposition des fonds par le Trésor.





«?Nous avons évoqué la question de la logistique ainsi que celle des appuis financiers à mettre à la disposition des IEF, pour leur permettre de couvrir toutes les dépenses liées à l’organisation des examens?», a-t-il souligné.





Et d’ajouter : «?Cette année, des changements sont intervenus. Habituellement, au moment de la réception des épreuves, nous avions déjà en main les appuis nécessaires pour faire face aux premières dépenses. Mais cette fois, ces fonds risquent d’arriver plus tard, ce qui pourrait poser quelques difficultés.?»





L’un des défis humains majeurs reste la situation des 1 632 candidats sans pièce d’état civil. Ils sont511 à Kaffrine, 470 à Koungheul, 421 à Birkelane et 230 à Malem Hoddar. Un processus de régularisation est en cours, en partenariat avec les autorités administratives et judiciaires.