Examens scolaires à Diourbel : L’Inspecteur d’Académie rappelle les recommandations essentielles

À l’approche des évaluations certificatives de fin d’année, l’Inspecteur d’Académie de Diourbel a formulé un ensemble de recommandations visant à garantir le bon déroulement des examens. Ces évaluations, moments déterminants du calendrier scolaire, permettent d’évaluer les compétences des élèves et de statuer objectivement sur la suite de leur parcours.







Lors du Comité régional de développement consacré aux préparatifs, l’accent a été mis sur la rigueur et l’engagement de tous les acteurs impliqués : chefs de centre, surveillants, secrétaires de jury, élèves et parents.





Recommandations aux chefs de centre





Les chefs de centre sont appelés à assurer une préparation matérielle optimale des centres, à garantir la ponctualité et un accueil approprié des candidats, ainsi qu’à veiller à la sécurité des épreuves. Ils doivent faire preuve de vigilance dans le respect du calendrier, collaborer avec les forces de sécurité, contrôler strictement l’usage des téléphones portables et assurer la transmission rapide des informations.





Consignes aux surveillants





Les surveillants sont tenus d’exercer leurs fonctions avec la plus grande rigueur. La ponctualité, l’identification des candidats, le respect des consignes hiérarchiques et l’interdiction d’utiliser un téléphone portable font partie des directives essentielles. Ils ont également la responsabilité de rappeler régulièrement aux candidats les règles relatives à la prévention de la fraude.





Les secrétaires de jury doivent faire preuve d’assiduité et de discrétion, en évitant toute fuite d’information. L’utilisation du téléphone dans les secrétariats est strictement interdite.





Recommandations aux élèves





Les candidats sont invités à préserver leur santé physique et mentale, à organiser efficacement leurs révisions et à respecter scrupuleusement les règles en vigueur. La présentation d’un document d’identité est obligatoire, et l’introduction de tout téléphone portable dans l’enceinte des centres d’examen est formellement proscrite.





Enfin, les parents sont encouragés à accompagner et à soutenir moralement leurs enfants. Ils sont invités à veiller à leur santé, à les rassurer, à les motiver sans exercer de pression excessive et à rappeler l’importance du respect des mesures de sécurité, notamment l’interdiction des téléphones portables et de tout dispositif assimilé.





L’Inspecteur d’Académie compte sur l’engagement et le sens des responsabilités de tous les acteurs pour garantir des examens apaisés, crédibles et exempts de toute irrégularité.