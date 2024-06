Examens : Une innovation majeure annoncée pour le CFEE et l'entrée en sixième

Directeur des Examens et Concours, Papa Baba Diassé a annoncé une "innovation majeure" pour les examens du Certificat de fin d'étude élémentaire (CFEE) et l'entrée en sixième, prévus le 25 et 26 juin prochains. Selon lui, tout le processus d’organisation de ces examens sera intégralement digitalisé.











«La dématérialisation de tout le processus de l’organisation des examens est l’innovation majeure à laquelle nous avons procédé, en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l’équipe technique de la direction des Examens et Concours. Depuis l’enrôlement des candidats jusqu’à la publication des résultats, en passant par l’inscription, la mise en place et le fonctionnement des commissions spéciales, tout est digitalisé par le biais de la plateforme ANADOLE », a fait savoir Papa Baba Diassé, dans des propos rapportés par l'APS.









Cette innovation a été retenue suite à une recommandation du Premier ministre, Ousmane Sonko, lors du premier Conseil interministériel consacré à l’organisation des examens et concours, a souligné le directeur des Examens et Concours.









Selon ce dernier, la digitalisation intégrale de ces examens permettra la rapidité dans le traitement des données, la transparence des examens et de la proclamation des résultats, la réduction des distances, un gain de temps, l’archivage électronique des extraits de naissance, des registres, des relevés de notes et des diplômes ainsi que la réduction des erreurs dans la correction.