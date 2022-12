Fastef : Les premiers diplômes signés par le recteur remis aux 652 sortants

Les premiers diplômes signés par le recteur remis aux 652 sortants

Ils sont au nombre de 652 enseignants du moyen et du secondaire, des corps de contrôle de l’éducation à recevoir leur diplôme, hier, lors de la célébration des soixante ans de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (Fastef). Ils sont aussi la première promotion des sortants de la Fastef à recevoir des diplômes signés par le recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).