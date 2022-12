Fastef : Une randonnée pédestre pour fêter les 60 ans de l'ex-Ecole normale supérieure

60 ans du Fastef avec une Randonnée pédestre

Créée en 1962, au lendemain des indépendances, pour la formation du corps enseignant au Sénégal, la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (Fastef - ex-École normale supérieure) a 60 ans. Et pour fêter ses six décennies d’existence, l’administration de la faculté a organisé, samedi, une randonnée pédestre pour lancer diverses activités prévues cette semaine à la Fastef et à l’Ucad.





Selon Moustapha Sokhna, Doyen de la Fastef, cette randonnée a été organisée pour créer une synergie d’actions et de la persévérance entre les parents d’élèves, les populations et les enseignants.





‘’Le chanteur nous disait tout à l'heure que vous, enseignants, vous êtes d'abord des parents d'élèves avant d'être enseignants et nous l'avons compris. Donc, c’est cette synergie d'actions entre les parents d'élèves, la population de façon générale et les enseignants que nous avons souhaité magnifier aujourd'hui, à travers cette randonnée. Le sens d'une randonnée, c'est aussi important parce qu'il s'agit d'une activité de persévérance. Et cette activité de persévérance, c'est ce qui motive, c'est ce qui explique, ce qui justifie, ce qui transcende les activités des enseignants à travers la formation, la recherche et également un service de la collectivité’’, a fait savoir Moustapha Sokhna.