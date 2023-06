Fermeture des universités : Le Sudes exprime son désaccord

Les Universités sénégalaises ont été victimes de la furie des manifestants et des pillards, en particulier l’Ucad et l’Université de Ziguinchor. Mais la suspension des cours jusqu’à nouvel ordre n’est pas du goût du Sudes, malgré les dégâts notés. Dans un communiqué publié ce samedi, la section enseignement supérieur de ce syndicat « regrette la fermeture des universités qui aura malheureusement pour conséquences des retards dans l’année académiques 2022-2023, qui vient juste de démarrer dans certaines UFR et facultés ».



Le syndicat qualifie ce qui s’est passé « d’évènements inédits et gravissimes » à l’Ucad et l’Uasz. « Le Sudes-Esr qui s’est toujours battu pour la construction et l’équipement des infrastructures pédagogiques, condamne fermement le saccage de ces biens publics ».



Le Sudes invite ainsi les autorités à prendre ‘’immédiatement et sans délai toutes les mesures idoines’’ permettant d’assurer la sécurité des personnes et de biens, en veillant au respect des franchises universitaires. Il invite également les acteurs politiques à mettre en avant l’intérêt national.