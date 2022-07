Fermeture des universités : la note qui a envoyé les étudiants en vacances

Fermeture des universités publiques : Une décision du ministre de l

Toutes les universités publiques du Sénégal seront fermées au plus tard à partir du 23 juillet. Elles ne rouvriront qu’en octobre.



Cette décision porte la signature du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. D’après Le Quotidien, la tutelle a adressé aux recteurs une note sonnant l’arrêt des cours dans les établissements qu’ils dirigent.



L’UCAD (Dakar) et l’UGB (Saint-Louis) ont officialisé la mesure. Alioune Diop (Bambey), Assane Seck (Ziguinchor) et Iba Der Thiam (Thiès) vont suivre dans les prochaines heures.



La cause de cette fermeture des universités n’a pas filtré. Ce qui est sûr, c’est qu’elle va perturber les programmes.



Par exemple, la décision est tombée alors que plusieurs UFR de l’UGB étaient en pleine sessions d’examens et que les étudiants de l’UCAD abordaient les cours du second semestre.