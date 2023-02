FETE DE L’EXCELLENCE A TAMBACOUNDA : L'INSPECTION D’ACADEMIE PRIME SES MEILLEURS ÉLÈVES

Me Sidiki Kaba Parrain de la fête de l'excellence à Tamba

Le Cercle Mess des Officiers du Camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda a été étroite samedi lors de la remise de prix aux 98 meilleurs élèves du préscolaire au secondaire de la région de Tambacounda. Une initiative de l’inspection d’académie de Tambacounda avec comme thème : « Enseignement à distance par le numérique : quels défis et perspectives pour une éducation de qualité ? ».





C’est dans une bonne ambiance où l’hymne national a résonné et où les artistes ont montré leurs talents artistiques, que l’inspection d’Académie a fêté ce samedi dans l’enceinte du Cercle Mess des Officiers du Camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda, ses 98 meilleurs élèves du préscolaire au secondaire des 4 départements de la région. En présence du parrain Me Sidiki Kaba, des autorités administratives, des maires et des présidents de conseils départementaux. Ces kits, composés de tablettes, d’ordinateurs portables, de vélos, de sac d’écolier de qualité, de cahiers et tout le matériel nécessaire pour que l’élève puisse continuer son cursus scolaire dans de bonnes conditions, non seulement contribuent à l’amélioration des enseignements-apprentissages, mais aussi permettent de maintenir la dynamique d’excellence. L’inspecteur d’Académie de Tambacounda Babacar Diack, selon qui «le développement durable ne peut s’acquérir sans une éducation de qualité, par ailleurs pilier du développement territorial», pense que ces kits scolaires, outre l’ambition de soulager les familles, «contribuent à l’amélioration du quantum horaire».