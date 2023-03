Feuilles de mémoire : Le CEM 2 de Kolda revisite son histoire en l'honneur de ses apprenants

Le collège d'enseignement moyen 2 de Kolda (CEM 2) situé au centre-ville, est né sur les cendres de la première école primaire de la capitale du Fouladou, en 1909 dite École 1. Sur ce site, on y avait érigé le lycée Alpha Molo Baldé qui polarisait les cycles moyen et secondaire. C'est après la délocalisation du lycée vers un autre site en 1998, que le CEM 2 est né officiellement et porte le nom de CEM Kolda 2, pour le distinguer du CEM Kolda 1.





Cette histoire a été présentée aux élèves de cet établissement à l'occasion des journées culturelles organisées par le gouvernement scolaire du CEM Kolda 2. Pour mieux faire connaître l'établissement à ses élèves, Abdourahmane Diallo, le principal du CEM Bouna Kane, dans la commune de Kolda, professeur de français et écrivain, a fait un exposé portant sur l'histoire du CEM Kolda 2. Si le premier maître et directeur de la première école primaire de Kolda s'appelle Amadou Mapathé Diagne, le premier principal du CEM Kolda 2 s'appelle Malick Ba, qui a ouvert les portes de ce collège autonome en 1998.





Depuis ce chef d'établissement, le collège a connu cinq principaux, dont l'actuel est Pape Sény Thiam qui est dans sa deuxième année scolaire. Aujourd'hui avec 20 classes pédagogiques logées dans 20 salles de classe physiques, le CEM Kolda 2 compte un effectif de près de mille élèves, dont des filles en majorité. Il a fait des résultats honorables aux examens du BFEM. Le pourcentage de réussite des élèves s'accroît d'année en année, grâce à une équipe pédagogique soudée et dévouée à la tâche sous la coupole d'une administration scolaire rompue à la tâche. D'ailleurs dans cet établissement, les potaches sont répartis dans différents clubs ou cercles d'apprentissage en fonction de leur goût ou aspiration. Clubs d'anglais, de portugais, d'espagnol, d'écologie, de CICA, d'histoire et de géographie, clubs sciences et autres.