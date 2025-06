FORCE-N : l’Université Numérique du Sénégal booste gratuitement les jeunes vers les métiers d’avenir

L’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, en partenariat avec la Fondation Mastercard, a lancé le programme FORCE-N (Formation Ouverte pour le Renforcement des Compétences, l’Emploi et l’Entrepreneuriat dans le Numérique). Présenté à la presse nationale ce 12 juin 2025 dans un hôtel de Dakar, ce programme vise à accompagner et insérer professionnellement les jeunes dans le secteur numérique. Étaient présents Seydina Moussa Ndiaye, directeur du programme, Ahmed Ndoye de la Fondation Mastercard, des bénéficiaires et d’autres acteurs clés.





Former 80 000 jeunes d’ici 2027





FORCE-N ambitionne de former 80 000 jeunes d’ici 2027, avec un objectif d’insertion de 70 000 d’entre eux dans des emplois valorisants, dont au moins 70 % de jeunes femmes. Axé sur le développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat, le programme s’appuie sur le « Parcours SIGUI », un modèle inclusif ancré dans les valeurs culturelles. Ce parcours repose sur trois piliers : développement personnel, employabilité et entrepreneuriat. Il propose des certifications en compétences numériques, des formations en soft skills, une mise en relation avec des employeurs, ainsi qu’un accompagnement entrepreneurial avec un fonds d’amorçage pour financer des projets.





En cohérence avec le New Deal Technologique du Sénégal et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale, FORCE-N promeut la culture scientifique pour orienter collégiens et lycéens vers les filières et métiers d’avenir du numérique, en alignement avec les besoins du marché du travail.





Un impact significatif depuis 2021





Seydina Moussa Ndiaye a souligné les résultats impressionnants du programme, lancé en 2021. « Au 31 mars 2025, FORCE-N compte 35 certifications adaptées au marché. 32 934 jeunes sont certifiés, dont 11 704 femmes. 31 963 jeunes ont été mis en contact avec des employeurs, 26 806 sont en emploi grâce à la certification, 4 369 ont été formés à l’entrepreneuriat numérique, 394 projets ont été financés et 229 start-ups créées, générant 446 emplois », a-t-il détaillé.





Gratuit et accessible aux jeunes de 18 à 35 ans, du secteur formel comme informel, FORCE-N propose des formations en entrepreneuriat, renforcement de capacités, insertion professionnelle, intelligence artificielle et gestion de données.