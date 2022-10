Formation en agro-écologie : L’USSEIN offre des licences de professionnalisation à ses étudiants

Un atelier de renforcement de la professionnalisation des licences au sein de l’université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niasse (USSEIN) s'est tenu à Kaolack. Objectif : renforcer la professionnalisation du bouquet des cinq licences retenues dans le cadre du projet de promotion d'un enseignement supérieur ancré dans les territoires pour accompagner la transition écologique des systèmes alimentaires (PETTAL).



L' USSEIN abrite depuis ce lundi un atelier de renforcement de la professionnalisation pour les étudiants inscrits dans 5 licences en agro-écologie dans le cadre du projet PETTAL initié par cet établissement d’enseignement supérieur de 3ème génération avec l’institut Agro de France et des organisations de producteurs au niveau du Sénégal. Le programme concerne 5 des 35 licences professionnalisantes de l’USSEIN sur la thématique « Agro-écologie et systèmes alimentaires durables ». Les licences incluses concernées sont : Agriculture biologique et écologique, Production de semences et plants, Productions animales et développement durable, Transformation agroalimentaire, Environnement et développement durable. L’objectif général du projet PETTAL est de renforcer la professionnalisation de ces cinq licences qui serviront de pilote pour les autres licences de l’USSEIN.





Selon le professeur Ndeye Coumba Touré Kane, recteur de l’USSEIN, a salué l'importance d'un tel projet.