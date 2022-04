FORMATION EN SANTÉ : L'ENDSS RATTACHÉE À L'UCAD

Le gouvernement vient de satisfaire une vieille doléance des enseignants de l'École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS) et des syndicats du secteur de la santé



D'après L'AS, le conseil des ministres a examiné et adopté, hier, le projet de décret portant rattachement de cette structure de formation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).