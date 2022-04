Formation en santé : L’Endss change de tutelle

L'Endss va changer de tutelle

L’Ecole nationale de Développement Sanitaire et sociale (Endss) va bientôt changer de tutelle. L’ENDSS sera rattachée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le projet de décret portant rattachement a été adopté mercredi en conseil des ministres.





Ce rattachement donnera plus d’opportunités à l’Endss qui pourra désormais bénéficier du corps professoral de l’Ucad. L’université verra également son positionnement dans la santé renforcé. En effet, après la formation des médecins, elle va intervenir maintenant dans celle des infirmiers et sages-femmes. Le dossier a été plaidé par le Recteur de l’Ucad Ahmadou Aly Mbaye, lors de la rencontre, le 7 avril, entre le chef de l’Etat et les acteurs de l’enseignement supérieur.