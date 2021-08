Fraude au BFEM : La fausse candidate et sa tante prennent 2 ans avec sursis

L’élève K. Niakasso et sa tante T. Makalou écopent d’une peine de deux ans avec sursis, informe le quotidien national Le Soleil.



Elles ont été jugées, hier, devant le tribunal de grande instance de Tambacounda.



La fausse candidate, âgée de 24 ans et qui vient de décrocher le Bac, tentait de composer à la place de sa tante.



Les faits se sont produits au centre du collège Jean XXIII (Tambacounda), au jury N°1, où «la candidate» s’est présentée le lundi 9 août 2021, premier jour des épreuves du Bfem.



Elles sont poursuivies pour fraude aux examens, usurpation d’identité et association de malfaiteurs.