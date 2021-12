Front social en ébullition : Les enseignants (aussi) en grève générale

Ce ne sont pas seulement les transports qui sont en grève.



Au même moment, l’enseignement moyen et secondaire est paralysé par un mouvement d'humeur du CUSEMS.



Après un débrayage le 30 novembre dernier, les camarades d’Abdoulaye Ndoye ont déclenché, hier, une grève générale.



D’après Walf Quotidien, le CUSEMS revendique la correction du système de rémunération et le respect du protocole d’accord signé avec l’État.



Les enseignants comptent boycotter toutes les évaluations, les corrections et les surveillances du premier semestre.