Gouvernement-Enseignants : un nouveau point de divergence surgit

Moins de vingt jours après avoir conclu l’accord sur la rémunération des enseignants, le gouvernement a retrouvé ce weekend les maîtres et professeurs du moyen-secondaire pour des nouvelles négociations. Celles-ci portent sur les indemnités à verser aux examens.



La rencontre était présidée par le directeur des Ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, rapporte Source A de ce lundi. Il avait en face de lui, d’après le journal, les syndicats du G7.



Les indemnités en question sont celles du CFEE et du BFEM, des classes spéciales, pour les maîtres et professeurs d’application, pour les formations dans les CRFPE et pour la fonction dirigeante.



Le gouvernement a fait des propositions allant de 20 000 à 40 000 francs CFA. Si les syndicats ont salué la volonté de l'État d'engager la discussion pour la revalorisation de l’examen du BFEM, ils ont émis quelques réserves.



«La partie syndicale a attiré l’attention des autorités sur le fait que les indemnités, qui figurent dans ce projet de décret, devraient être réadaptées et revalorisées à l’image de toutes les indemnités qui ont connu une hausse suite aux négociations du 25 février 2022», informe Source A.



Le journal ajoute que le gouvernement et les syndicats vont se retrouver «dans un futur proche».