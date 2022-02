Grand rassemblement à Thiès : Les enseignants toujours sur le pied de guerre

Grand Rassemblement des enseignants à Thiès

Cinq (5) syndicats de l'enseignement affiliés au G7 ont tenu un grand rassemblement au collège Mamadou Diaw à Thiès. Les professionnels de la "Craie" maintiennent le ton. Il n'est pas question pour eux de lever le mot d'ordre sans la satisfaction des revendications.





« C’est une assemblée générale de consultation et de rencontre avec le gouvernement. Nous sommes venus rencontrer la base pour recueillir les avis de la base et recueillir les niveaux pour lesquels nous devrions travailler pour les propositions du gouvernement. Nous sommes là pour réaffirmer toute la responsabilité que les secrétaires généraux ont devant le gouvernement et pour leur dire que la base est avec eux, on les conforte dans leur position. Maintenant Thiès devra nous donner des directives et des orientations", assène leur porte-parole.





Les enseignants ont répondu présent et massivement. Et Thiès donnera des directives qui pourront permettre d’aller face au gouvernement et donner des réponses selon eux. "Pour le moment les enseignants sont mobilisés et déterminés; tout dépendra maintenant de la résolution de cette assemblée qui éventuellement sera communiquée à la sortie" explique Assane Sagna Bocoum. secrétaire chargé des revendications du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS)





Pour une revalorisation de la fonction enseignante





Quid de la revalorisation correcte des systèmes de rémunération des enseignants de l’élémentaire du préscolaire du moyen et du secondaire?

" C’est ça qui peut être déterminant pour cette levée du mot d’ordre. Il y a des objectifs qui sont fixés, nous devons discuter avec le ministre de l’Education nationale sur certaines indemnités qui sont liées à son ministère, nous devrions travailler avec le ministère de la Fonction publique sur la revalorisation du statut des enseignants décisionnaires et tant d’autres questions sur lesquelles il faudra pointer et travailler.

La revalorisation du système indemnitaire doit être capitale et sur différents rubriques" indique Assane Sagna Bocoum.





A ceux-là qui taxent les enseignants de politiciens encagoulés et de faire des revendications politiciennes, les enseignants balaient d'un revers de la main et parlent de combats légitimes et de principes. " On ne peut pas dire que tous les syndicalistes sont des politiques, je pense que la liberté de s’engager politiquement, on ne peut pas le nier à quelqu’un. En tout cas nous ce que nous faisons ce n’est ni lié à un objectif politique, ce n’est ni lié à un agenda politique; nous avons des objectifs et nous allons dérouler pour obtenir ces objectifs", tranche-t-il.





Vers une année blanche?





Les 5 syndicats n'écartent aucune hypothèse y compris une année blanche.

Malgré tout, " Nous nous attendons à une satisfaction des problèmes des enseignants" conclut Assane Sagna Bocoum.