Grève à l’Ucad : Les explications du directeur des Bourses

Le directeur des Bourses est sorti de sa réserve, pour s’expliquer, suite au mouvement d’humeur constaté ce matin à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).Dans une note qui nous est parvenue, le directeur des Bourses a d’abord précisé que ce mouvement d’humeur a été porté par des étudiants de la faculté de Science de l’Ucad qui, durant toute l’année 2019-2020, faisaient des cours de Master I et recevaient normalement leurs allocations d’études en tant qu’étudiants de Master 1. Ils ont fini en décembre et ils se sont inscrits, le 28 décembre 2020, en Master 2.Ainsi, alors qu’ils viennent de s’inscrire en Master 2, M. Gaye indique que les mêmes étudiants réclament un changement de taux pour l’année académique 2019-2020 et un paiement rétroactif des 25 000 F Cfa (la bourse du Master 2 est de 65 000 F Cfa et celle du Master 1, 40 000 F Cfa).Ce qui n’est pas possible, puisqu’ils étaient, selon lui, déjà forclos. Car, dit-il, le paiement de l’année académique 2019-2020 est bouclé.S’agissant de la grève de ce matin, Khalifa Gaye a exprimé toute sa désolation, car «le 9 décembre dernier, ce sont les étudiants qui étaient sortis pour réclamer le démarrage du paiement de l’année universitaire 2020-2021. Chose faite ! Il est impossible de revenir en arrière, étant donné que toute gestion a une date de début et une date de fin. La Direction des bourses informe à l’opinion que ces étudiants ont droit à un renouvellement ferme d’allocutions d’études pour l’année 2020-2021 et qu’ils constateront dans les prochains états de paiement».