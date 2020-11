Groupe scolaire Dior : L’administration refuse toute inscription, sans les 3 mois

Les parents d’élèves du Groupe scolaire Dior des Parcelles Assainies sont dans la tourmente. En effet, l’administration refuse d’inscrire tout élève dont le parent n’a pas payé les 3 mois d’arrêt des cours lié à la pandémie de Covid-19. « Elle a décidé, en toute illégalité, de ne pas délivrer un certificat de scolarité, sans le paiement de ces mensualités », ajoute l’Association des parents, dans un communiqué parvenu à Seneweb.Ce que les parents ne comprennent pas. Ils pensent que c’est du ‘’racket’’ et du ‘’chantage’’ que de demander le paiement d’un service non effectué. Pire encore, les parents disent avoir proposé à l’école de faire des cours en ligne. Proposition « catégoriquement rejetée » par l’établissement, selon l’Association.Ainsi, ils estiment que la direction avait abandonné leurs enfants à leur sort pendant que d’autres écoles privées faisaient au moins l’effort d’assurer la continuité de l’enseignement à travers internet.Du coup, la demande de paiement des 3 mois ne passe pas. « La décision du Groupe scolaire DIOR de ne pas recevoir les inscriptions de nos enfants et son refus de leur délivrer des certificats de scolarité relèvent d'un chantage inacceptable dans un Etat de droit. Pire, c'est une opération de racket sur les parents d'élèves qui, comme tous les Sénégalais, ont été impactés par la crise sanitaire », s’insurge l’Association.Recevoir des fonds publics et racketter les parentsCes parents expriment ainsi leur ‘’indignation devant le silence de l'Etat’’. Ces pères de familles rappellent que le groupe scolaire Dior fait partie des établissements qui ont bénéficié des 3 milliards que l’Etat a débloqués pour venir en aide aux écoles privées touchées par la Covid-19. Cette somme est sans compter le milliard 200 millions de subvention annuelle auquel l’école a aussi bénéficié.« Il est inadmissible que cet établissement qui a reçu des fonds émanant de nos impôts décide de racketter les parents d'élèves pour accroître ses profits. Il est indécent qu'une école vieille de trente sept ans et ayant reçu l'argent du contribuable mette en péril l'avenir de milliers d'enfants, pour des considérations essentiellement mercantilistes », s’emportent les parents.Le collectif de parents dit avoir déjà saisi les autorités éducatives, du bas jusqu’au sommet de l’échelle, à savoir l'IEF des Parcelles Assainies, l'IA de Dakar et le Ministère de l'Education nationale. Et il promet d’aller jusqu’au bout dans ce combat.Pour ne pas être seuls, ils appellent tous les parents qui sont dans la même situation à dénoncer publiquement pour que le combat soit unifié, avec sans doute un écho national.