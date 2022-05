Heurts à université de Thiès: Les étudiants empêchent la réception provisoire des travaux

La situation était tendue ce matin a l'Université de Thiès. En effet, des entreprises en charge des travaux de finition étaient venues dans le temple du savoir pour procéder à la réception provisoire des travaux. Selon les étudiants et le personnel, ces travaux sont loin d'être achevés, ils veulent une réception complète et pour ce faire, ils ont ainsi fait face aux forces de l’ordre après avoir bloqué empêché la tenue de la réception. Une dizaine d'entre eux ont été blessés selon le président de la conférence des étudiants, joint par Seneweb.



Pourtant, "Les réunions hebdomadaires de chantiers entre ces trois structures ont pourtant montré que les travaux sont encore inachevés", campe d'emblée le président de l'Amicale des professeurs de l'UIDT, Mamadou Tandian Diaw.



" Pourquoi alors précipiter cette réception? Peut-être pour permettre à l'entreprise de récupérer le montant de la garantie de bonne exécution d'un montant de plus de 350 millions, qui, conformément au contrat et à l'article 119 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, est libéré dès la réception provisoire des travaux.