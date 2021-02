IEF de Podor : Des classes encore gelées faute d'enseignants

La tendance déficitaire des enseignants se poursuit dans l'Ief de Podor. En effet, un déficit de 141 enseignants pour le français et 13 pour l'arabe est noté au niveau de l'élémentaire et 14 au niveau de l'enseignement moyen.La révélation a été faite lors de la réunion du cadre de concertation du projet "Soukabe Diango" qui regroupe des organisations comme Ared (Associetes in research and education for development), Save the children, Counterpart international et Tacss (Transition alimentaire des cantines scolaires au Sénégal).Au cours de la rencontre, ont été salués, les efforts de l'autorité scolaire qui a usé de combinaisons pour maintenir les élèves à l'école au moment où certaines localités qui avaient recruté des élèves attendent toujours des maîtres pour fonctionner.L'IEF connait également un déficit criard en tables bancs et un appel a été lancé aux autorités pour trouver une solution à cette épineuse question.