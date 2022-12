Inauguration de l’Université Amadou Makhtar Mbow : les conseils de Macky Sall aux étudiants

Le président de la République, Macky Sall, a procédé, ce jeudi, à l’inauguration de l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Lors de son allocution, le chef de l’État, qui s’est souvenu de son passé “d’ancien dirigeant de Mouvement estudiantin”, a formulé quelques conseils aux étudiants. “Je sais ce qu’est la vie d’un étudiant, et j’en connais un peu sur l’état d’esprit du campus, ses moments d’euphorie, de doutes et d’interrogations, a-t-il indiqué. Mais la grande leçon que j’ai surtout apprise, croyez-moi, c’est de ne jamais me laisser divertir dans le travail”.





Macky Sall a invité les étudiants à ne pas céder aux démons de la violence pour exprimer leurs frustrations : “Revendiquer est dans l’ordre naturel des choses pour un étudiant, a-t-il observé. Mais ne vous laissez pas divertir dans vos études. Ne cédez pas à la violence. Tout cela ne mène à rien, sinon au retard et à l’impasse. Vous avez un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité”.