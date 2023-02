Insertion professionnelle des jeunes : 15 étudiants de l'ISEP de Bignona soutenus par le ''Programme Réussir au Sénégal''

Un premier pas vers l'insertion socio-professionnelle des pensionnaires de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel de Bignona. Au total 15 diplômés de cet établissement ont été choisis dans le cadre du programme " réussir au Sénégal ", pour la réalisation de leurs projets. Ils apporteront leur touche à la promotion de l'énergie renouvelable et de l'agro-foresterie entre autres. C'est une façon pour ces jeunes de participer à l'accès à l'énergie pour tous et à la sauvegarde et protection de l'environnement.





Selon le directeur des études de l'ISEP de Bignona, Ibou Diédhiou, " les différentes activités liées aux énergies renouvelables vont booster le taux d'électrification en milieu rural''.

L'extension du réseau électrique étant complexe dans les villages reculés de la Casamance, particulièrement dans le Diattacounda (région de Sédhiou), l'une des diplômés sélectionnés, il est impératif de procéder aux installations solaires dans ces zones reculées a ajouté, Awa Sagna une diplômée.